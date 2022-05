Koulibaly: «Milik è un grande attaccante, qualcuno è sorpreso dal fatto che faccia tanti gol»

Parla più di politica che di calcio Kalidou Koulibaly nell’intervista rilasciata a Onze Mondial. Almeno, è quello che si legge dall’estratto che ne fornisce la rivista francese online. L’intervista completa è sul cartaceo, Kouli è in copertina e viene descritto come «le roi de Naples». Ci sono alcune dichiarazioni però sul rapporto con Milik, che ha dichiarato che KK è il miglior difensore del mondo.

«Non sono d’accordo, su questo argomento – ha ribattuto Koulibaly al suo ex compagno – la gente esprime la sua opinione, io cerco di dare il mio meglio sul campo. Cerco di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, cerco di essere uno dei migliori difensori al mondo. Sentire le parole di Arek chiaramente mi ha reso felice. È un attaccante di qualità, sapevo che sarebbe stato un ottimo acquisto per il Marsiglia. Ho avuto la fortuna di giocare con lui, sapevo che avrebbe fatto tanti gol, qualcuno era sorpreso. Milik è un grande attaccante, con un grande piede sinistro, un gran fisico, è completo. Sa attaccare e difendere, segna anche di destro e con la testa. Quando era qui, in allenamento, ci sfidavamo per tutto il tempo per galvanizzarci»