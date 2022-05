Konaté: «Giocherò una finale di Champions dove andavo a vedere il Sochaux Under 19: è incredibile»

«Penso che sarà sicuramente il momento più bello della mia vita. Non ho ancora figli, quindi non posso esserne sicuro, ma penso che sarà il momento più bello. La finale di Champions League a Parigi, casa mia. Se avessi voluto non avrei comunque potuto sognare niente di meglio. Che storia sarebbe andare a Parigi, la mia città natale, e tornare a Liverpool con quel trofeo per una festa incredibile»

Sono le parole emozionate di Konaté, difensore del Liverpool, riportate dal Guardian. Il ventitreenne francese non vede l’ora di giocare la Champions League contro il Real Madrid a Parigi, casa sua. Gli sembra un film.

«Parliamo di partite che guardavo in tv da bambino. Anche la finale che il Liverpool perse proprio contro il Real Madrid, quella del 2018, l’ho guardata in tv. Ricordo che sei anni fa andai allo Stade de France per vedere la finale del Sochaux Under 19. È incredibile pensare che stavo guardando una partita di quel livello dagli spalti solo pochi anni fa, era la mia prima volta lì, e ora sarò su quel prato a giocare una finale di Champions League. Giocavo per strada, come la maggior parte dei giovani parigini. Non potevamo vedere il calcio negli stadi veri e propri, non avevamo i soldi. E non giocavamo su campi adeguati, perché non avevamo quelle opportunità. Ma abbiamo trovato il modo di giocare a calcio quando e dove potevamo. A scuola usavamo nastro adesivo e la carta per fare i palloni con cui giocare, ed eravamo felici di giocare per strada. Bastava una palla di gommapiuma, pelle o plastica, per tenerci occupati tutto il giorno»