Insigne ha fatto tornare “’O surdato nnammurato” al San Paolo

La canzone simbolo del Napoli che non si capisce per quale motivo è stata abbandonata. Come se i tifosi della Roma rinunciassero a “Grazie Roma”

Lorenzo Insigne è riuscito nel miracolo, è riuscito a far tornare “’O surdato nnammurato” al San Paolo. La canzone simbolo del Napoli che non si capisce per quale motivo è stata abbandonata. Il nostro inno, come “Grazie Roma” per i giallorossi. Poi, d’improvviso, oggi, per il giro d’addio di Insigne, è tornato il ritornello “Oj vita mia” che da quel famoso Lazio-Napoli del 1975 è stato l’inno di fatto del Napoli. La canzone in cui tutti si identificavano. È sparita e oggi è tornata. Speriamo non solo per l’addio a Napoli di Lorenzo. i