Il Liverpool: inaccettabile quanto accaduto allo Stade de France, abbiamo chiesto un’indagine

Il comunicato sul sito del club: è la più importante partita europea, i tifosi non dovrebbero vivere le scene a cui abbiamo assistito stasera

La gestione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid si è rivelata fallimentare, con caos e attimi di terrore all’esterno dello stadio, prima dell’inizio del match. Solo il caso e l’atteggiamento encomiabile dei tifosi delle due squadre, ha evitato che una partita di calcio si trasformasse in tragedia. A tanti sono tornate in mente le immagini dell’Heysel. Il Liverpool, ha espresso il suo disappunto sul proprio sito ufficiale, dichiarando di aver chiesto che sia aperta un’inchiesta sull’accaduto.

“Siamo estremamente delusi per i problemi di ingresso allo stadio e la rottura del perimetro di sicurezza che i tifosi del Liverpool hanno affrontato questa sera allo Stade de France. Questa è la più grande partita del calcio europeo e i tifosi non dovrebbero vivere le scene a cui abbiamo assistito stasera. Abbiamo chiesto ufficialmente un’indagine formale sulle cause di questi problemi inaccettabili”.