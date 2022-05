Il Secolo: sono stati i tifosi del Napoli a iniziare gli scontri, erano a bordo di pulmini con targhe straniere

Il Secolo XIX riporta la ricostruzione degli scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dello Spezia prima dell’inizio della partita. A iniziare, secondo gli investigatori della Digos, diretti da Gianluca Cariola, sono stati i napoletani.

“Il primo episodio registrato dalla polizia accade già prima dell’inizio del match: alle 11.20 alcuni tifosi del Napoli, che viaggiano a bordo di pulmini con targhe straniere, lanciano oggetti contro i primi tifosi dello Spezia che si stanno portando allo stadio (la partita era alle 12.30). Da qui in poi si assiste a una escalation folle. Il match inizia e dopo pochi minuti viene interrotto: un gruppo di tifosi campani entra in campo e aggredisce, con bastoni di plastica e cinghie, i supporter spezzini in gradinata”.