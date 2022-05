Il Secolo: forte interessamento del Napoli per Ostigard

Il Secolo XIX scrive di un forte interessamento del Napoli per il difensore centrale norvegese del Genoa.

“Ma bisognerà valutare anche la situazione di calciatori come Leo Ostigard. Il forte centrale norvegese, in questi giorni in ritiro con la nazionale, è diventato un punto di riferimento per i compagni in campo e per i tifosi della Nord. Anche Josh Wander, cofondatore dei 777 Partners, ha avuto parole di elogio per il difensore manifestando la volontà di confermarlo ma su di lui è forte anche l’interessamento da parte del Napoli che deve sostituire Tuanzebe. Ostigard è arrivato al Genoa in prestito ma è in scadenza di contratto. L’obiettivo è di trattenerlo e di costruire attorno a lui una difesa che in B sarebbe un lusso, ma Ë chiaro che l’interessamento di qualche big rischierebbe di mandare all’aria i piani del Genoa”.