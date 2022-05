Il pianto di Fabinho: «Il Real Madrid in Champions ha qualcosa di diverso, è vero. Siamo affaticati…»

Il calciatore del Liverpool a Diario As. «Siamo stanchi ma abbiamo la possibilità di vincere tutti e quattro i trofei. Mancano poche partite, Klopp avrà mal di testa»

Fabinho è una vecchia conoscenza del Real Madrid. Ha giocato nella Castilla, oggi è un punto fermo del Liverpool che sfiderà i blancos per la Champions.

Essere stato a Madrid o averci giocato non rende più speciale la finale, né mi porterà ad affrontare la finale in modo diverso. Una finale di Champions è sempre speciale. Ho seguito spesso il Real Madrid. Soprattutto le ultime tre partite. Penso che non abbiano giocato lo stesso giorno in cui abbiamo giocato, quindi ho guardato le partite. È una squadra abituata a giocare in Champions League e quando si dice che il Real ha qualcosa di diverso in Champions è vero. Nelle ultime tre partite hanno vinto allo stesso modo, segnando due o più gol in pochissimo tempo. Anche il Real Madrid ha meritato di essere in finale, ha avuto un’ottima annata. Vediamo cosa succede il 28, speriamo di vincere.

Come ci arriva, il Liverpool?

Penso di poter parlare un po’ in generale: siamo molto stanchi. È un mese che giochiamo sia nei fine settimana sia durante la settimana, tantissime partite importanti; questo ti stanca fisicamente e anche mentalmente. Tuttavia questa squadra ha lavorato molto per arrivare qui, a questo punto della stagione, con la possibilità di vincere tutti e quattro i trofei. Mancano poche partite, c’è lo sprint finale. L’allenatore avrà un po’ di mal di testa per gestire la squadra perché anche fare 120 minuti a questo punto della stagione – è successo in Fa Cup – non è facile. Spero che chi gioca stia bene, preparato, perché sarà molto dura.

In termini di fiducia, come influisce la vittoria della FA Cup sul Liverpool?

È sempre bello vincere, vincere partite, vincere trofei… ne abbiamo vinto un altro. È già la seconda coppa della stagione e dà fiducia alla squadra. Siamo molto felici e festeggiamo molto…

A proposito dell’allenatore, Klopp ha detto: “Fabinho sarà sicuramente in finale di Champions League”. Cosa dice Fabinho?

Sì, ci sarò… per giocare. Stiamo lavorando e ci stiamo riprendendo per essere pronti per quella finale. Sono molto calmo e molto fiducioso che ci sarò, quindi dobbiamo continuare a lavorare e riposare per essere al miglior livello fisicamente per il 28 maggio.

Fabinho dichiara che non vuole scegliere tra Champions e Premier: vuole vincerle entrambe.