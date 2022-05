Il Napoli ha offerto al Sassuolo 16 milioni più bonus per Traorè, ma gli emiliani ne vogliono 25

Lo scrive Calciomercato.com. Offerta rifiutata, perché troppo distante da quanto il Sassuolo vorrebbe ricavare dalla cessione del classe 2000

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, il Napoli ha presentato un’offerta al Sassuolo per Hamed Junior Traorè. E’ il primo tentativo per il classe 2000, che è finito sul taccuino di Giuntoli. L’interesse del club di De Laurentiis per il calciatore è stato confermato nelle scorse settimane dal direttore sportivo del Sassuolo, Carnevali.

“Secondo quanto appreso, nei giorni scorsi il Napoli ha presentato una prima proposta al Sassuolo per Traore: 16 milioni più bonus. Cifre importanti ma non ancora quelle giuste per il club emiliano che ha rifiutato perché vorrebbe ricavare circa 25 milioni dalla cessione del classe 2000″.