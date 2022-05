Il Messaggero: «Aveva ragione Ancelotti quando disse: “chi decide? L’arbitro o il Var?”»

Allora aveva ragione Carlo Ancelotti, quando diceva: “chi decide? L’arbitro o il Var?”. Se lo chiede Roberto Avantaggiato, su Il Messaggero, visti i disastri arbitrali e le incongruenze arbitri-Var del campionato che sta finendo, in particolare nell’ultima giornata. Il Messaggero torna a quell’incontro tra gli allenatori e l’allora capo degli arbitri Rizzoli, incontro che si tenne dopo l’infausta direzione di gara di Giacomelli in Napoli-Atalanta. L’arbitro negò un rigore clamoroso a Llorente ed espulse l’allora l’allenatore del Napoli.

“Carlo Ancelotti, che il calcio e la vita li conosce come pochi altri, aveva messo in dito nella piaga già nel 2019, anno della sua breve parentesi al Napoli. «Ma arbitra l’uomo in campo o quello davanti al video?», la domanda che aveva fatto sobbalzare l’allora designatore di serie A, Nicola Rizzoli. Una domanda che nelle parole aveva trovato risposta ovvia («l’arbitro è uno solo e sta in campo») ma che nei fatti da tre anni a questa parte cade nel vuoto. Già, perché anche in questo turno di serie A, è stato dimostrato che nella classe arbitrale c’è chi abusa” del suo ruolo di Var e chi, invece, il Var non lo digerisce”.