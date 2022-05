Hazard non si arrende: «Voglio restare al Real Madrid. Giocare qui per me è ancora un sogno»

È un Eden Hazard estremamente motivato quello che rilascia un’intervista alla stampa belga, e in particolare a Hln. Ha recuperato dopo l’operazione a cui s’è sottoposto a fine marzo. Col Cadice è ritornato in campo dopo due mesi d’assenza, intanto si prepara alla finale di Champions.

«L’intervento è andato bene. Sono pronto, appena in tempo per fare la mia parte nella finale di Champions League. Non volevo affrettare i tempi di recupero, come avevo fatto l’ultima volta. Ancelotti ha capito la mia situazione, così come lo staff medico. Abbiamo lavorato bene. Ora mi sento davvero bene. Non stiamo preparando la finale in maniera diversa dal normale. C’è molta più attenzione mediatica, certo, ma per quanto riguarda il campo è lo stesso. Se ho intenzione di calciare il quinto rigore? Vedremo. Innanzitutto se s’arriva ai rigori…»