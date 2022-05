Hamsik: «Rivendico con orgoglio la stima di un allenatore come Allegri»

Al Corsport. Max lo chiese sia al Milan che alla Juve. «Sapevo che mi considerava degno di giocare con lui ma non sarei mai andato a giocare in un’altra squadra italiana»

Nell’ambito dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha raccontato dell’interesse del Milan, dell’Inter e della Juventus che l’hanno cercato in passato. In particolare, Massimiliano Allegri è un allenatore che l’ha sempre stimato, e che lo voleva sia al Milan che alla Juve. All’Inter voleva portarlo Mazzarri che l’ha allenato al Napoli.

Allegri l’ha cercata per portarla al Milan, nel 2011.

E la voleva anche alla Juventus.

Mazzarri l’avrebbe trascinato all’Inter, dove già l’avrebbe voluto Moratti.

«Non posso smentire. Ma io non ho mai pensato di lasciare Napoli, non sarei mai andato a giocare in un’altra squadra italiana. Non ci sarei riuscito. Non ce l’avrei fatta».