Haaland giocherà col Manchester City, Guardiola avrà il centravanti classico

Il City verserà al Dortmund 75 milioni come previsto dal contratto. Per la stampa belga oggi sta svolgendo le visite mediche

Haaland ormai ha sciolto la riserva. Già da un po’, in realtà. Il 21enne norvegese giocherà col Manchester City. Guardiola avrà il centravanti classico, sia pure adattato ai tempi contemporanei.

Scrive la Süddeutsche che

sabato pomeriggio, durante la partita di Bundesliga a Fürth, Haaland sembrava sul punto di scoppiare in lacrime.

ma non per il dolore per la partenza, scrive il quotidiano tedesco

Il volto di Haaland esprimeva solo la sofferenza del marcatore che da dieci metri tirava dieci metri sopra la porta. Il Dortmund ha vinto 3-1 ma lui non ha segnato, una giornata sprecata per il centravanti. Secondo gli ultimi report di calciomercato, Haaland ha preso la sua decisione diverse settimane fa. Il giornale inglese The Athletic ha riferito lunedì che Haaland aveva già informato il club ad aprile della sua partenza. Il Manchester City avrebbe debitamente contattato il Borussia informandolo che avrebbe versato i 75 milioni di euro per l’attaccante, come definito in una clausola contrattuale.

Per la stampa belga oggi sta svolgendo addirittura le visite mediche.