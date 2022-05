Giordano: «nel 1988 buttammo uno scudetto già vinto, avevamo problemi con Bianchi»

A Libero: «Col Milan di Sacchi, avevamo guai di varia natura. L’anno prima, invece, vidi Napoli scoppiare in un delirio di felicità»

Libero intervista Bruno Giordano sugli scudetti persi e vinti nelle ultime giornate.

Ricorda lo scudetto col Napoli del 1987 e quello perso col Milan l’anno successivo.

«Una magnifica euforia al momento di vincere il titolo del 1987. Pareggiando in casa 1-1 contro la Fiorentina, partita del primo gol in A di Baggio, vidi Napoli scoppiare in un delirio di felicità».