Gazzetta: Pogba alla Juventus, ha accettato i 7,5 milioni che erano stati offerti a Dybala

Fino a dieci milioni con i bonus per tre anni. Arriva a zero e la Juve risparmia il 50% delle tasse grazie al decreto crescita. Costa meno di Vlahovic

La Gazzetta scrive che Pogba torna alla Juventus. Ha accettato l’offerta che era stata fatta anche a Dybala.

L’offerta juventina più o meno è la stessa che era stata presentata a Paulo Dybala lo scorso autunno, salvo poi essere ritirata: 7,5milioni di euro a stagione più bonus fino ad arrivare a 10 per le prossime 3 stagioni, ovvero fino al 2025. Un triennale che porterebbe il Polpo, ora 29enne, fino ai 32 anni. Pogba arriva a zero — e questo è già un gran risparmio per la Juventus — in più può beneficiare del decreto crescita, che consente il risparmio del 50% sulle tasse di chi ha lavorato all’estero negli ultimi due anni e decide di rientrare in Italia. In pratica costerebbe al club la metà rispetto a Dusan Vlahovic.