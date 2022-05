Gazzetta: il Napoli pagherà il riscatto di Anguissa, sarà l’operazione più importante degli ultimi due anni

Il Napoli pagherà al Fuhlam il riscatto per Anguissa. Sarà l’operazione più importante degli ultimi due anni, scrive la Gazzetta dello Sport.

Un rendimento soddisfacente che ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a investire i 15 milioni fissati per esercitare il diritto di riscatto con gli inglesi del Fulham. Un pagamento che avverrà in tre rate annuali da 5 milioni e dunque ben ammortizzabile in prospettiva. Anguissa diventa pilastro anche del Napoli che sarà in un centrocampo che guardando avanti – con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski che potrebbero partire – ha bisogno di certezze. E sicuramente il camerunese è fra questi. Considerando che l’acquisto del georgiano Kvaratskhelia, classe2001, per meno di 10 milioni è un investimento di prospettiva, di fatto il riscatto di Anguissa diventa l’operazione economicamente più importante degli ultimi due anni, registrando che l’ultimo acquisto di De Laurentiis era stato Osimhen, nell’estate del 2020, arrivato per oltre 50 milioni dal Lilla. Questo per dare il giusto peso a un’operazione che può apparire scontata, visto il rendimento del giocatore, ma che non lo era considerato la difficoltà di mantenere in equilibrio il bilancio”.