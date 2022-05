Gazzetta: grazie ai soldi della Champions De Laurentiis potrebbe decidere di tenere Osimhen

La coppa vale 40 milioni, il 3° posto altri 14,8. In ogni caso, il presidente ha sempre fatto grandi investimenti sui centravanti e potrebbe farlo ancora

Il Napoli è matematicamente in Champions. Con i soldi che ne ricaverà, De Laurentiis potrebbe riuscire a trattenere Osimhen, resistendo agli assalti della Premier League. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Gli introiti, infatti, diventano importanti: 40 milioni circa direttamente dalla Uefa e fra i 14,2 e i 16,8 come premio Lega per il quarto o terzo posto. Si può programmare in serenità il mercato, anche perché il Napoli non ha esposizioni finanziarie e sostanzialmente ha i conti in ordine.

“Vale a dire che alla fine potrebbe anche resistere all’assalto per Osimhen, senza per forza dover fare chissà quanti sacrifici dell’attuale rosa a disposizione. Insomma ancora è presto per leggere bene i vari tipi di scenari che si apriranno sul mercato. Ma grazie alla Champions, e ai suoi introiti, il Napoli ha acquisito una rinnovata forza. Vedremo come sarà utilizzata”.

In ogni caso, anche vendendo il nigeriano, De Laurentiis si accaparrerebbe una buona plusvalenza.

“Dunque in caso di vendita, la società avrebbe anche la forza per un nuovo investimento. Già perché anche i più critici nei confronti della gestione De Laurentiis dovranno notare come sul centravanti, il presidente abbia fatto sempre grandi investimenti: da Cavani a Higuain, da Milik a Osimhen, si è rimasti sempre in prima fascia”.