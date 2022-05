Gazzetta: contatto tra De Laurentiis e Carnevali per Scamacca. Il Sassuolo chiede 40-45 milioni

Non una trattativa avviata ma un primo sondaggio. Il Sassuolo non vuole contropartite. La partenza di Osimhen potrebbe convincere il giocatore

Il Napoli pensa a Scamacca nel caso di addio di Osimhen. Per l’attaccante del Sassuolo si è mosso il presidente De Laurentiis in persona. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Nel sondaggio fatto, De Laurentiis ha appurato che l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 40-45 milioni di euro, a contropartite tecniche il Sassuolo non appare interessato. Dunque in quello che finora è apparso un derby milanese per il centravanti romano, ora vede protagonista anche il Napoli, con l’Inter che appare defilarsi e comunque con all’orizzonte anche in questo caso le inglesi, con il Newcastle in prima fila che potrebbe “sbancare” offrendo una cifra superiore ai 50 milioni al Sassuolo”.

“stavolta la chiamata del produttore cinematografico aveva un altro obiettivo: Gianluca Scamacca. Non una trattativa avviata, ma un primo approccio per capire la disponibilità del club all’operazione e anche quella del giocatore”.

Se il Napoli si muove su un centravanti di questa portata, scrive la rosea, significa che la cessione di Osimhen appare più che possibile. Scamacca, intanto, ragiona sulla scelta migliore da fare con i suoi procuratori.

“Preferirebbe restare in Italia e in questo senso il Milan potrebbe diventare la meta preferita. Ma anche il Napoli con la partecipazione alla Champions può diventare un ottimo trampolino di lancio per la definitiva affermazione di questo centravanti, su cui ripone molta fiducia anche il c.t. azzurro Roberto Mancini. Vedremo gli sviluppi della situazione. Ed è chiaro che se dalla Premier accelereranno soprattutto su Osimhen (che ieri non si è allenato per un leggero stato influenzale) il Napoli diventerebbe un concorrente molto importante per convincere Scamacca a trasferirsi nella squadra di Luciano Spalletti”.