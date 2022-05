El Paìs: il Villarreal ha eliminato il Bayern con due tiri e due gol, non rinuncerà al suo stile

“Non cercheremo di ispirarci ad altri”, ha detto Unai Emery, “cercheremo di fare bene quello che sappiamo fare”.

Il tecnico del Villarreal, scrive il Paìs, è consapevole che trasformare la natura di una squadra è impossibile. Specie nel giro di una settimana. E quindi è assolutamente escluso che i suoi calciatori organizzino un massiccio attacco al Liverpool.

«La sconfitta per 2-0 ad Anfield spinge molti fan a pensare a tempeste, tsunami e altre immagini mitologiche che vengono proposte quando si tratta di tirare fuori le rimonte. È una cosa lontana dalla mentalità di Emery, che è un calcolatore e ha faticosamente instillato il suo carattere a una squadra che ha fatto del pareggio contro il Bayern un monumento alla tempistica e al dosaggio delle forze: due tiri in porta e due gol. Mai visto nella storia della Champions. Una statistica quasi impossibile da ripetere in questa serata di Champions, visto che il Liverpool non ha mai perso con più di due gol di scarto in questa stagione, una stagione in cui peraltro ha perso solo tre volte»