Damascelli: i tifosi del Napoli perdono la testa solo per Maradona

La Juventus e il Napoli sono qualificate in Champions League a tre giornate dalla fine eppure le vite dei rispettivi tecnici, Allegri e Spalletti, sono estremamente diverse. Uno appoggiato dal suo club e dai suoi tifosi, l’altro punzecchiato dal presidente e sopportato dai tifosi. Lo scrive Tony Damascelli su Il Giornale.

“Vite diverse quelle di Allegri e Spalletti, uno, il livornese, supportato dal presidente e sopportato dai tifosi, l’altro, il certaldese, pizzicato da De Laurentiis e mai amato dal popolo che non perde la testa se non per Maradona, avendo bocciato Benitez, Mazzarri, Ancelotti, Gattuso. Il Napoli ha fatto un passo in avanti, saltando dal quinto posto tafazziano dello scorso campionato al terzo, momentaneo almeno, di oggi. Lo stesso non si può dire della Juventus che ribadisce, sempre momentaneamente, il quarto posto di Pirlo con l’aggiunta di una finale di coppa Italia da giocare contro le due coppe vinte dal precedente allenatore. Allegri ha il posto di lavoro assicurato per altri anni tre, lo ha detto ufficialmente il suo datore parlando di “stabilità”, sostantivo abbastanza singolare considerato il procedere ondivago della squadra e alcune scelte del tecnico”.