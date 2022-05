CorSport: Scamacca, Berardi e Barak, il progetto del Napoli con il tesoretto Osimhen

La partenza del nigeriano alimenterebbe il mercato. Se dovesse restare, l’indiziato per fare le valigie sarebbe Fabian Ruiz

Se Victor Osimhen dovesse andar via, nelle casse del Napoli entrerebbero 110 milioni. Due anni fa il club ne spese 49 per accaparrarselo, sarebbe un bel tesoretto da spendere sul mercato, come accadde con Cavani nell’estate 2013, scrive il Corriere dello Sport. Con questo tesoretto, il Napoli studia tre colpi di mercato: Scamacca, Berardi e Barak.

“Una vagonata di soldi, spalanca orizzonti altrimenti soffocati e l’eventuale addio di Osimhen costringerebbe (permetterebbe!) di cercare un centravanti egualmente giovane (Scamacca), consentirebbe persino di ringiovanirsi altrove (un centrale difensivo), offrirebbe l’opportunità di rimodellare il centrocampo e di irrorarlo di energia nuova (Barak?).”

Potrebbe arrivare il rinforzo anche per la fascia destra.

“Essendo facoltosi, e se il Sassuolo non dovesse spingersi su livelli inavvicinabili, la prima scelta diventerebbe Berardi”.

Se Osimhen dovesse restare, l’indiziato per fare le valigie sarebbe Fabian Ruiz.

“Ha estimatori sparsi tra la Spagna e l’Inghilterra e un contratto che andrà in scadenza tra appena tredici mesi: perderlo a parametro zero è un sacrificio improponibile e il Napoli sta cercando di capire quanti e quali siano le possibilità di accordarsi. L’incontro tra Fabian Ruiz e Adl di dieci giorni fa non ha avuto sviluppi, però di tempo ce n’è per finire il lavoro o per decidere diversamente: Barak, che ha caratteristiche diverse, rientra tra i profili individuati da Giuntoli per arricchire il centrocampo con calciatori capaci di interpretare eventualmente) vari ruoli”.