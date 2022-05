CorSport: le posizioni di Politano e Lozano non sono chiare, Giuntoli lavora su Bernardeschi e Deulofeu

Per Bernardeschi farebbe la differenza la Champions, Deulofeu è abituato a giocare anche da seconda punta, ruolo ricoperto spesso da Mertens

Le posizioni di Politano e Lozano non sono ancora chiare, scrive il Corriere dello Sport. Per questo motivo, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, tiene ancora in piedi le piste Bernardeschi e Deulofeu.

“Giuntoli nel frattempo continua a lavorare sugli esterni, dove le posizioni di Politano e Lozano non sono ancora chiarissime. Piace molto Bernardeschi, ventottenne svincolato dalla Juve ma non dalla nuova politica relativa agli ingaggi: il Napoli ha dei paletti, dei vincoli che ritiene prioritari, ma per Federico la Champions è una priorità e in quest’ottica il club azzurro parte con un vantaggio importante. Ha 28 anni anche Deulofeu, sì, ma rispetto al collega ha un contratto con l’Udinese fino al 2024 e una valutazione compresa tra i 15 e i 20 milioni. Lo spagnolo, tra l’atro, gioca con nonchalance anche da seconda punta, una posizione dove Mertens si è esibito di frequente nell’ultima stagione”.