CorSport: la pista Olivera si complica, il Napoli riprende i contatti con Cambiaso

È un vecchio pallino di Giuntoli, che lo segue da quando giocava nel Savona, va in scadenza nel 2023. Per Olivera il Napoli è disponibile solo ad un ritocco

Con la pista Olivera che si complica per una distanza di qualche milione sul prezzo del difensore del Getafe, il Napoli riprende i contatti con Cambiaso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il club spagnolo, come emerso nei giorni scorsi, non si accontenta dei 12 milioni di euro più uno di bonus offerti dal club di De Laurentiis: pretende il pagamento dei 20 milioni di clausola. Anche perché ci sono altri cinque club che puntano sul terzino, con il Benfica il testa. E allora il Napoli corre ai ripari.

Sul taccuino di Giuntoli resta il nome dell’olandese Owen Wijndal, ma la richiesta di ingaggio potrebbe essere un problema.

“Ma il pupillo di Giuntoli in realtà si chiama Andrea Cambiaso (22), un rapporto diretto sin da Savona, contatti che sono rimasti frequenti, una stima che è andata crescendo e una scadenza contratto (2023) che può rappresentare un elemento a favore. Su Cambiaso il Napoli si è allertato in epoca non sospetta. Giuntoli si era sbilanciato nell’estate del 2021, sarebbe pronto a rifarlo”.