CorSport: in caso di partenza di Osimhen, il piano B del Napoli è Belotti

Sul taccuino del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è annotato anche il nome di Belotti, attaccante del Torino. Il Napoli pensa a lui qualora dovessero arrivare, dal mercato, offerte irrinunciabili per Osimhen. Il Corriere dello Sport scrive:

“il piano B viene facile dirlo, si chiama Andrea Belotti, ventotto anni, quindi nel pieno della maturità, una carriera granata da 113 gol con lode, una fisicità rassicurante, una conoscenza internazionale, un background che basta e avanza. E poi, è un parametro zero, dimensione che finisce per ingolosire. Dipenderà tutto da Osimhen o dal Manchester United o dall’Arsenal o dal Newcastle o da quei centodieci milioni di euro che in realtà rappresentano il passepartout per accomodarsi ad un tavolo e parlarne, ma intanto, e rientra nell’ordine naturale delle storielle del calcio, il Napoli è costretto a prepararsi una serie di opzioni, da lasciar collimare con la propria filosofia”.