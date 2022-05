CorSport: il Napoli ha chiesto informazioni all’Udinese per Beto

Al club di De Laurentiis piace l’attaccante portoghese. Ha 24 anni. In questa stagione, prima dell’infortunio di aprile, ha messo a segno 13 gol in totale

Il Napoli continua a guardarsi intorno sul mercato. Il Corriere dello Sport scrive che il club di De Laurentiis ha chiesto informazioni all’Udinese per Beto.

“Anche il Napoli, però, continua a chiedere informazioni. All’Udinese, per esempio: piace Beto, attaccante portoghese di 24 anni che in questa stagione, prima dell’infortunio di aprile, ha sfoderato colpi interessantissimi e gol (11 in campionato, 13 in totale)”.