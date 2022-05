CorMez: il Napoli è convinto che Ospina non troverà acquirenti che soddisfino le sue richieste

Il colombiano vuole un ingaggio da 3 milioni con ricco bonus alla firma. Il Villareal, senza Champions, fa fatica ad arrivare a certi parametri

Il Corriere del Mezzogiorno dedica un pezzo alla questione portieri: nel Napoli è ancora tutto in divenire, tra i rinnovi di Ospina e Meret. Il club non crede che il colombiano possa trovare acquirenti in grado di soddisfare le sue richieste: è in attesa di capire come evolverà la situazione.

“La parola chiave nei destini incrociati delle porte girevoli è attesa. Ospina attende di capire se il Real Madrid, archiviata la finale di Champions League, fa sul serio o alla fine deciderà di tenere Lunin come vice Courtois. Il Napoli è alla finestra con la convinzione che Ospina non troverà acquirenti che accontenteranno le sue richieste: ingaggio da 3 milioni con ricco bonus alla firma. Il Villarreal senza la qualificazione alla Champions League fa fatica ad arrivare a certi parametri economici. De Laurentiis e Giuntoli attendono di capire l’evoluzione dei fatti, il Napoli è pronto a garantirgli uno stipendio di 2 milioni a stagione”.

Alla situazione di Ospina è legata naturalmente anche quella di Meret. L’agente del portiere friulano, Pastorello, come è noto, ha chiarito che Meret resterà solo da titolare. Anche per lui, al momento, è tutto in stand-by.