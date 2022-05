Champions, l’arbitro di Real Madrid-City sarà Orsato

Ad affiancarlo ci saranno i guardalinee Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, quarto uomo Davide Massa, Var Massimiliano Irrati, Avar Paolo Valeri.

Sarà l’arbitro italiano Daniele Orsato ad arbitrare la semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, in programma mercoledì al Santiago Bernabéu. Lo ha annunciato la Uefa. Sarà la sesta volta che il direttore di gara 46enne arbitrerà in una partita giocata dal Real, scrive As, che con lui ha accumulato finora due vittorie e tre sconfitte, l’ultima a febbraio in andata degli ottavi contro il Paris Saint-Germain al Parc des Princes (0-1).

