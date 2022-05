Camavinga: «So che giocare al Real a 20 anni non è da tutti ma preferisco viverla con distacco»

All’alba dei suoi vent’anni sta facendo la differenza in Europa.

«So che giocare nel Real Madrid a questa età non è da tutti. Ma io preferisco vivere le cose con un po’ di distacco. Non direi che non mi interessa, ma quasi. Non voglio esercitare troppa pressione su me stesso… Prima, quando avevo dodici o tredici anni, la subivo tantissimo, la pressione. Dal momento in cui inizi a capire cosa puoi e devi fare in campo, la pressione si trasforma in qualcos’altro, che non so descrivere a parole. La pressione si trasforma in adrenalina. Non ho mai più avuto un nodo allo stomaco o paura di sbagliare. Assunta questa consapevolezza puoi giocare ovunque: al Real, altrove. Sei sempre concentrato. Certo, otto mesi al Real ti trasformano. Me ne rendo conto quando mi vedo a torso nudo nei video. È il club più grande del mondo, eh!»

Camavinga si sente trasformato dal lavoro.

«…ma è come tutti i lavori, in fondo: se sei in un grande ambiente e per di più lì ti senti a casa, ti adatti velocemente. Puoi avere un impatto importantissimo nelle partite senza essere “decisivo” nell’unico modo in cui si sente oggi. Puoi essere decisivo in difesa, per esempio. E le statistiche possono dimostrarlo meno. Segnare per me non è un assillo, preferisco non forzare le cose. Devo imparare a giocare meglio tra le linee, lo so. Devo, allenarmi, lavorare sodo. Non è necessariamente il mio ruolo, ma posso incidere. Preferisco giocare da 6, forse. Ma se mi schierano da 8 segno. Quando gioco a Fifa non difendo e ho statistiche impressionanti. Nella vita reale però bisogna sapere fare tutto. Vorrei che nella versione “finale” di me stesso fossero combinati gli aspetti difensivi e quelli offensivi»