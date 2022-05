Barbano: «L’unico che ci ha creduto è stato Spalletti, il Napoli ha un deficit di managerialità»

I motivi della frenata del Napoli: dalla solita fragilità psicologica, alla mancanza di coesione con la società. Ne scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport. Si sofferma su Spalletti:

Barbano scrive di fragilità psicologica

nella leadership degli azzurri migliori un’incompiutezza che si rivela nei momenti decisivi e che pesa come un’immaturità. Vale per Zielinski come per Fabian Ruiz, e per lo stesso Insigne.

Ma c’è anche qualcosa nel rapporto tra società e squadra che da sempre non funziona come dovrebbe, e che produce uno scarico collettivo di responsabilità, con l’effetto di accentuare quella fragilità. Si tratta di una mancanza di filtro, che rinvia tutti i nodi gestionali al rapporto personale tra il presidente-padrone e i singoli. È un deficit di managerialità che affligge molti club in Italia e che finisce per sortire un effetto indiretto sul risultato sportivo.