Torino-Milan, Pioli perde Rebic, Bennacer, Castillejo e Ibrahimovic

Per Rebic, Bennacer e Castillejo si tratterebbe di un affaticamento muscolare, mentre per Ibra il problema sarebbe un sovraccarico al ginocchio

Il Milan si presenta a Torino senza diverse pedine fondamentali. Non sono partiti con la squadra Ibrahimovic, Bennacer, Rebic e Castillejo. Secondo quanto riporta Radiorossonera.it, per Rebic, Bennacer e Castillejo si tratterebbe di affaticamento muscolare, mentre per Ibra il problema sarebbe rappresentato da un sovraccarico al ginocchio sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, in vista del match di Coppa Italia contro l’Inter. Stasera Pioli dovrà farne a meno nella partita importantissima per mantenere la vetta della classifica.