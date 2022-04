Spalletti su Zielinski: «È un giocatore forte, ragazzo eccezionale, e lo farà vedere in futuro, si collocherà nei giocatori top»

Ha fatto discutere la difesa di Spalletti in conferenza nei confronti di Zielinski, ultimamente molto criticato dai tifosi: «Io li difendo tutti i miei calciatori»

Grandissimo pressing nei confronti di mister Spalletti, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Roma, per cercare di capire quali saranno le scelte per la formazione che scenderà in campo al Maradona.

Spalletti ha spiegato che non è semplice, perché con qualsiasi formazione si rischia di lasciare fuori giocatori importanti, come Zielinski o Fabian Ruiz.

Due nomi che hanno incuriosito i giornalisti presenti, soprattutto dopo le numerose critiche per il gioco del polacco

Ha difeso Fabian e Zielinski, ci spiega il loro momento e se può rinunciare a loro?

«Io li difendo tutti, volevo dire che sono due forti, altrettanto forti, è un giochino pericoloso se ci entriamo dentro, si rischia di dare interpretazioni. È corretto ciò che si dice, ci sono equilibri da mantenere, ma durante una partita dei cambiamenti ci sono stati, ma accettiamo le idee di tutti. Zielo è un giocatore forte, ragazzo eccezionale, e lo farà vedere in futuro, si collocherà nei giocatori top»