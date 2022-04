Spalletti: «Chi gioca contro la Roma? Chiunque metti in campo, lasci comunque fuori gente importante»

Il tecnico del Napoli contrattacca il pressing sulle domande per la formazione che scenderà in campo lunedì al Maradona

Come giocherà il Napoli lunedì contro la Roma? Luciano Spalletti non ha ancora deciso chi scenderà in campo al Maradona, ma ne ha parlato in conferenza con i giornalisti presenti

«È possibile che giochino insieme Mertens e Osimhen dal primo minuto, hanno già giocato, anche nel secondo tempo con la Fiorentina c’erano, quando la partita era in pari loro c’erano, poi in alcuni momenti ci siamo allungati e c’erano loro due».

Incalzante la richiesta per provare a capire chi giocherà, perché i tifosi vorrebbero saperlo

«I tifosi? Sono anche quelli come i ragazzi dell’università dove sono stato a cui ho chiesto di scrivere la loro formazione, ognuno l’ha scritta in modo diverso, poi una ragazza ha cambiato anche modulo»

Spalletti contrattacca il pressing dei giornalisti

«Mi dai la sua formazione? Chiunque metti in campo, lasci comunque fuori gente importante»