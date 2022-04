Spalletti: «Empoli è la Oxford del calcio italiano: ha lanciato tantissimi calciatori, allenatori, dirigenti»

A Dazn. Il tecnico allenava i toscani nel 94′. «È come tornare all’università. Oltre al Magnifico Rettore Corsi ci sono docenti di tutto livello come Andreazzoli e Bianconi»

24 aprile 1994, tutto è iniziato quel giorno a Empoli per Spalletti. Dazn gli chiede cosa si provi a tornare al Castellani.

«È come tornare all’università fatta da ragazzi. Anzi, una delle migliori università del calcio italiano perché Empoli ha lanciato tantissimi calciatori, anche prima che arrivassi io. Ha messo mano anche su allenatori, dirigenti. È la Oxford del calcio italiano. Per me tornare qui è emozionante. Oltre al Magnifico Rettore Corsi ci sono docenti di tutto livello, che sono anche stati miei collaboratori, da loro ho imparato tanto, da Andreazzoli a Bianconi, che ho avuto come calciatore quando sono diventato allenatore. Salimmo in A. I nostri riferimenti siamo noi stessi, la nostra storia, il passato che ha avuto il Napoli, chi ha indossato questa maglia qui, la partecipazione emotiva che hanno…»