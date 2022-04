Spalletti: «Bisogna sentire addosso la situazione che stiamo attraversando. Se te ne frega poco, cambia tutto»

«Sentire addosso la fame dell’Empoli, la responsabilità verso i tifosi. Non è vero che ho incontrato De Laurentiis in settimana»

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, è stato interpellato sul presunto incontro con De Laurentiis di cui la stampa ha parlato in settimana. Gli è stato chiesto se il Presidente crede ancora nello scudetto. E se ci crede ancora la squadra. Nello specifico, gli si domanda cosa si aspetta dai calciatori per queste ultime partite.

«Non so se De Laurentiis creda nello scudetto ma non è vero che l’ho incontrato in settimana. L’ho incontrato tempo fa, è sempre stato molto attento a mettere a disposizione quello che ci vuole poi è chiaro che lo scorrimento dei risultati a volte fa tentennare un po’, ma questo è al di fuori di ciò che avviene nel gruppo. Nel gruppo si pensa tutti alla stessa maniera, si ha tutti lo stesso modo di ragionare. Il trucco è sentire addosso questa situazione. La situazione che stiamo attraversando, la fame dell’Empoli, la responsabilità che viene dai tifosi, sentire addosso la causa. Se te ne frega poco non la senti addosso e cambia tutto»