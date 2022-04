Piqué: «Portiamo la Supercoppa in Arabia per 40 milioni e ci attaccano, quella italiana la pagavano 7…»

Sono spuntati audio rubati con il presidente federale Rubiales, ed è scoppiato un piccolo scandalo. Ma il giocatore-imprenditore del Barca difende l’operazione

In Spagna è scoppiato un “bubbone” per l’organizzazione della Supercoppa in Arabia Saudita. Dietro c’è Gerard Piqué, giocatore-imprenditore che con la sua società, la Kosmos, aveva già rivoluzionato la Coppa Davis di tennis. Nel 2019 la Federazione spagnola ha chiuso con l’Arabia Saudita un contratto da 40 milioni a edizione per la Supercoppa in Arabia. Il 10% va alla Kosmos, cifra che il presidente federale Rubiales nega di aver pagato, ma che invece sarebbe in conto all’Arabia Saudita. Nel frattempo però El Confidentcial ha pubblicato una serie di conversazioni su Whatsapp tra Piqué e Rubiales che hanno alimentato la polemica sia per il conflitto di interessi di Piqué (che da giocatore del Barca avrebbe negoziato tra l’altro maggiori compensi per il Barca e il Real, con un cambio di formato) sia per i problemi etici della scelta dell’Arabia Saudita. Piqué ne ha parlato in un’intervista a Marca:

“Non me ne pento – dice Piqué – penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Credo che non sia stato fatto nulla di male, giuridicamente o moralmente. I tifosi sono in tutto il mondo. Ed è bello che tutti possano vivere il calcio dal vivo. Ci sono club globali. Portare il calcio ovunque aiuta ad avere più tifosi. Per il resto la RFEF è proprietaria della competizione, la mia opinione conta poco”. “Viviamo in una cultura in cui si pensa sempre che ci sia qualcosa di losco sotto. Che lo facciano 100.000 o 1.000 persone non significa che lo facciano tutti. Credi che per un accordo del genere il presidente della RFEF dirà qualcosa a un arbitro? Il presidente deve combattere per generare più soldi possibile. Se lo ottieni, te lo meriti. Succede in qualsiasi azienda. Non rinuncerò a qualcosa con cui mi diverto. Non ho mai smesso di fare qualcosa per quello che dicono le persone. So cosa faccio”.

Piqué spiega che lui non lo fa per soldi:

“Potrei passare tutta la vita sdraiato su un divano senza far nulla. In questa società, fare soldi significa avere successo e mi piace avere successo in tutto ciò che faccio. Con questi 40 milioni si paga tanto a chi partecipa, ma anche a tanti club che non partecipano. La Supercoppa Italiana si è già giocata prima in Arabia Saudita e vengono pagati sette milioni per una competizione simile”.

E gli audio rubati?

“Non mi sono lamentato con El Confidentcial. Se hanno quegli audio è normale che li pubblichino. Li ho incoraggiati a mettere quegli audio perché era un mezzo specifico, ma ero contrario a renderli pubblici. Da Kosmos ci rifiutiamo di farli rimuovere”. “Penso che non ci sia campagna contro di me, sono andati a cercare il presidente della RFEF e hanno trovato questo. Quello a cui hanno rubato gli audio è lui. Ovviamente sorprende. Non è normale che un giocatore sia coinvolto in questo tipo di attività, ma è perché il giocatore di solito non si dedica a queste cose. Mi piace e mi diverto”.

PIqué dice ancora che “normalmente questi accordi non vengono mica spiegati. La finale di Copa del Rey è a Siviglia e mica hanno spiegato come e perché. Nel 2019 è uscita la notizia, la gente lo sapeva. Ecco perché non capisco il trambusto tre anni dopo. Abbiamo seguito tutte le procedure. El Confidential mi ha chiamato tre giorni fa per avvertirmi che le cose sarebbero uscite. È totalmente legale. Possiamo discutere se è moralmente corretto, l’unica cosa illegale è prendere alcuni audio, filtrarli per interesse. Questa è la vera merda. Nel 2019 è già uscita questa notizia, si parlava già della commissione. Non era una notizia e ora lo è. Io non ho problemi, facciamo affari anche con la Lega con la Uefa. Portiamo opzioni di business e tutti sono interessati. Non ho problemi a spiegarlo. So come separare un accordo commerciale dal gioco del calcio. Mai nella vita chiederò aiuto o me lo daranno. Un accordo commerciale non lo pregiudicherà. È lanciare merda per lanciare merda”.

La commissione per Kosmos è normale?

“Nel mondo in cui operiamo, il 10% è un prezzo di mercato relativamente basso. Può anche essere del 15% o del 20%. È una cifra che fanno pagare tutte le agenzie per una tale gestione”.