Messaggero: il Napoli corteggia Luis Alberto. Adl offre Petagna, ma Lotito non vuole contropartite

Il Messaggero dedica un’ampia pagina a Luis Alberto. Mai decisivo con una grande quest’anno, spesso in rotta con Sarri, che non gradisce i suoi mugugni, il Mago cerca il riscatto contro il Milan che lo ha sedotto e abbandonato la scorsa estate. E ora, a corteggiarlo, c’è anche il Napoli.

“Adesso c’è l’esame Milan per il riscatto di Luis Alberto. È una vetrina anche per se stesso contro la squadra che la scorsa estate lo ha sedotto e abbandonato di fronte ai 40 milioni richiesti da Lotito. I rossoneri offrivano la metà per lo spagnolo. Oggi lo sconto a 30 milioni sarebbe assicurato perché Sarri da gennaio chiede Vecino al posto di Luis Alberto. Sono in ballo pure Djuricic e Saponara a costo zero, ma prima dev’essere ceduto lo spagnolo. L’agenzia You First, la stessa di Fabian Ruiz e il portiere Sergio Rico (promesso sposo della Lazio con tanto di foto), lo ha proposto al Napoli, che ora sembra interessato. I partenopei però vorrebbero inserire Petagna per il 29enne iberico. La Lazio non vuole invece contropartite, anche perché Sarri preferirebbe Pinamonti o Caputo oppure inserire il pupillo Mertens in attacco. Lotito ne ha parlato con De Laurentiis al telefono e il discorso può essere presto approfondito”.