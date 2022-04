Lotito: «I tifosi della Curva se la cantano e se la suonano, prendono a pretesto qualunque cosa»

Continua la querelle tra i tifosi della Curva Nord della Lazio e Claudio Lotito.

Il patron del club biancoceleste, intercettato da alcuni giornalisti al centro di Roma, ha dichiarato di avere ben poco da dire sullo sciopero dei tifosi in Lazio-Milan.

«Bisogna chiedere alla Curva se la partita è andata bene – le sue dichiarazioni riportate da LaPresse – ma se non vengono allo stadio con chi li fanno gli scontri? Se la cantano e se la suonano. Prendono a pretesto qualsiasi cosa, come i quaranta euro per la partita»