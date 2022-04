Immobile: «Mi dispiace per il derby e la Nazionale, ma ho le stesse responsabilità degli altri»

A Sky: «Quando si inventano cattiverie non mi piace e mi butto giù. Non si deve puntare il dito contro qualcuno»

Nel post partita di Genoa-Lazio, ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, autore di una tripletta.

“Le critiche fanno parte di questo sport, ma restano critiche. Quando si inventano cattiverie non mi piace e mi butto giù. Sono dispiaciuto per il derby e per il Mondiale, ma ho le stesse responsabilità degli altri e del gruppo che ha fallito. Le responsabilità sono di tutti, non si deve puntare il dito contro qualcuno”.