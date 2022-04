Il Tempo: la Lazio vuole fare un tentativo sul mercato per Mertens

Oggi è previsto un summit tra Sarri, Lotito e Tare per discutere della Lazio del futuro. Tra i nomi in ballo anche quello di Romagnoli e Maxime Lopez

Oggi il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, incontrerà il presidente Lotito e il direttore sportivo Tare per cominciare a progettare la nuova Lazio. Il Tempo scrive che sarà un tentativo di mediare tra le diverse esigenze. Sarri sarà accontentato, perché Lotito vuole rinnovargli il contratto, ma anche Sarri dovrà accontentarsi in qualche modo, su alcuni calciatori.

Per quanto riguarda il mercato, occorrono, scrive il quotidiano, un paio di portieri, due difensori centrali, un terzino sinistro, un regista e il vice Immobile. Tra i nomi dei giocatori nel mirino c’è anche quello di Dries Mertens, in scadenza con il Napoli.

“Tanti i nomi in ballo da Romagnoli e Casale a Maxime Lopez (il preferito del tecnico per sostituire il partente Leiva), a centrocampo Allan, se si svincola, e Vecino, libero da giugno, altre possibili piste di elementi già pronti. In attacco il napoletano Mertens, solo per citare quelli che saranno liberi tra due mesi. Quest’ultimi tutti sopra la trentina ma servono anche giovani da valorizzare”.