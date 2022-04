Il Telegraph elogia il mercato del Tottenham: altro che pacchi, Bentancur e Kulusevski decisivi

“La campagna acquisti di Conte è la dimostrazione del potere della finestra di mercato di gennaio, quando viene utilizzata correttamente”

Se pima era considerata il male, dagli allenatori, nelle ultime stagioni la finestra di mercato di gennaio “si è rivelata davvero trasformativa per le squadre più esperte della Premier League”, scrive il Telegraph. Che ribalta tutte le critiche la stampa inglese in generale aveva dedicato al Tottenham di Conte, quando gli acquisti dalla Juve erano dipinti come “pacchi”, favori che Paratici aveva fatto alla disastrate casse bianconere. E invece, ora che Conte ha rianimato la classifica degli Spurs, ecco l’elogio al mercato del Tottenham:

“La squadra di Antonio Conte è stata enormemente migliorata dall’ingresso di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, dalla Juventus. Bentancur ha portato classe e visione al centrocampo, mentre Kulusevski è stato una fonte di creatività sulla destra dell’attacco. Con questi due nuovi acquisti, abbiamo reso questa squadra più completa, con più equilibrio”, ha detto Conte”.

Kulusevski ha piazzato cinque assist e due gol in 12 presenze. “Sia lui che Bentancur hanno aiutato a tirare fuori il meglio da Harry Kane – scrive il Telegraph – con Bentancur che ha mostrato la capacità di passaggio per trovare Kane nello spazio e la corsa di Kulusevski che ha fornito al capitano dell’Inghilterra un’altra opzione sulla palla”.

Per il quotidiano inglese la campagna acquisti di Conte è la dimostrazione del “potere della finestra di mercato di gennaio, quando viene utilizzata correttamente”. “Bentancur e Kulusevski sono stati fondamentali nel portare la squadra di Conte al quarto posto”.