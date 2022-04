Papu Gomez: «Noi argentini abbiamo sempre guardato con amore il Napoli, il Siviglia, le squadre di Diego»

Per me è un punto di riferimento. Negli ultimi anni, avendo cambiato posizione e giocando più indietro, ho cominciato a guardarlo, a prestare attenzione al suo gioco. È un fenomeno. Per la sua età, per come gestisce i minuti, per la capacità di giocare ogni partita ad un livello incredibile. È letteralmente un professionista. Senza dubbio il calcio si è evoluto molto in termini di alimentazione, di cura del fisico, di prevenzione degli infortuni. 15 anni fa, a 33 anni i giocatori erano quasi in pensione. Ora vedi giocatori di 37 o 38 anni a un livello spettacolare. Tutto dipende dalla testa. Le motivazioni che ognuno si pone sono importanti e se ti prendi cura un po’ di te stesso e mantieni alta la tua motivazione puoi giocare ad alti livelli per molti anni.