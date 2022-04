Goggia: «Non ci sono omosessuali nello sci maschile, del resto devono gettarsi giù dalla Streif di Kitz»

Nell’intervista al Corsera, come se un omosessuale non avesse il coraggio di fare una discesa libera. Su Twitter ovviamente sdegno e sconforto

Brutta scivolata omofobica di Sofia Goggia nell’intervista concessa al Corriere della sera. Alla domanda sull’omosessualità risponde così, come se un omosessuale non avesse il coraggio di fare una discesa libera. Una concezione aberrante e primitiva che palesa una concezione da caserma dell’omosessualità maschile. A questo punto non solo da caserma.

Ci sono omosessuali tra gli atleti?

«Tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono gettarsi giù dalla Streif di Kitz…»

Spiace che Sofia Goggia non riesca a capacitarsi di come noi #LGBTQ+ siamo in grado di fare tante cose diverse, compreso “gettarci giù dalla Streif di Kitz”. In più, non è lei a decidere dove gareggiano atletǝ #trans, fortunatamente. Persone che non si trasformano ma esistono. pic.twitter.com/cZpfHxTFRh — Gianmarco Capogna 🏳️‍🌈 (@gmarcoc) April 17, 2022

Bella risposta del cavolo, che peccato Sofia Goggia (qui l’intervista completa https://t.co/7RPddRA32C) pic.twitter.com/amGk6jtxtt — Martina Pennisi (@martinapennisi) April 17, 2022

Essere campioni nello sport non attribuisce automaticamente un cervello funzionante. Nello screenshot l’ennesima dimostrazione.#Goggia pic.twitter.com/0Ka3CCsOjQ — Simona Petricciuolo (@seholsem) April 17, 2022

poi dice “a che servono gli uffici stampa?”.

a fàvve sta zittə, servono.

porc.#goggia https://t.co/bNhc4vMo5b — Melania Hamilton (@MelanyHamilton_) April 17, 2022

Intervista di Cazzullo alla sciatrice Sofia Goggia sul Corriere I gay non ci sono tra gli sciatori perché devono gettarsi dalla Streif di Kitz

(si sa, ‘sti gay sono solo parrucchieri. Niente cose rischiose) E “I transgender” cioè “Uomo che si trasforma in donna” Buon 1962 pic.twitter.com/LDyF1o5P6C — Simone Alliva (@SimoneAlliva) April 17, 2022