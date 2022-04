Gazzetta: Osimhen ha già saltato 15 partite su 40

Anche la Gazzetta si occupa di Osimhen e delle sue condizioni fisiche. Scrive che martedì ha sostenuto una seduta solitaria, impostata sulla forza.

Questo potrebbe far propendere per la tesi di un leggero affaticamento muscolare che possa essere rapidamente smaltito dal centravanti. (…) ovviamente i muscoli di Osimhen sono molto preziosi e lo staff medico attenderà oggi per meglio e dicedere gli eventuali esami da effettuare sulla coscia sinistra.