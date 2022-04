De Sciglio: «In Francia ho ritrovato il piacere di giocare. In Italia troppa pressione, non è concesso sbagliare»

La Francia gli ha fatto riscoprire la passione per il calcio.

«A Lione ho ritrovato il piacere di giocare. Ho potuto comparare le mentalità. In Italia si è quotidianamente sommersi dalla pressione dei media e dei tifosi. In Francia, anche dopo una sconfitta, si pensa alla prossima partita senza esasperazione. Il calcio è vissuto in modo più sereno ».

Parla di Rabiot:

«Adrien non si è ancora espresso al 100%, ha grandi qualità e gli viene perdonato molto poco, rispetto ad altri. E’ anche più riservato, gentile come lo ero io: e la cosa non mi è stata utile».

Su Allegri:

«E’ molto pragmatico, non che non ami il bel gioco, ma cerca innanzitutto la solidità. Come l’ha dimostrato nel primo ciclo. E’ tornato ma la squadra è diversa. Se non avessimo perduto certi punti in modo stupido oggi lotteremmo per lo scudetto. E l’eliminazione in Champions è stata una grande delusione, anche se non abbiamo sottovalutato l’avversario. Vogliamo comunque vincere la coppa Italia e tornare in Champions».