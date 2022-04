Cormezz: Lobotka, è il quarto stop per problemi muscolari

Nel Napoli continua a esserci un’emergenza di infortuni muscolari. A Empoli Lobotka non ci sarà, lo slovacco potrebbe recuperare col Torino saltando così anche il Sassuolo. Così scrive il Corriere del Mezzogiorno che è più ottimista sul recupero di Juan Jesus per la trasferta toscana.

Lobotka non ci sarà: ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, dovrà fermarsi per una decina di giorni con l’obiettivo di tornare in campo l’8 maggio nella trasferta di Torino. Per il centrocampista slovacco è il quarto stop per problemi muscolari: si tratta di una perdita significativa sia per le letture nella fase difensiva che per la capacità di orientare il possesso palla.