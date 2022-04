Cantamessa: «Non si può condannare un club per aver pagato troppo un giocatore che non valeva niente»

Il Corriere della Sera intervista Leandro Cantamessa, avvocato del Milan e docente di diritto sportivo alla Statale di

Milano. Il tema è la sentenza del Tribunale Figc, che ieri ha prosciolto tutti i club e i dirigenti coinvolti nel caso plusvalenze, tra cui Juventus e Napoli. Cantamessa conosce bene la materia: nel 2008 il Milan fu colpito dalla stessa accusa e poi assolto. Parla di una sentenza già scritta e giusta.

Sul fatto che la Procura si sia basata sui valori indicati da Transfermarkt:

«Non so se lo abbia fatto, ho letto sui giornali come tutti. Ma ripeto, non stiamo parlando dell’oro che sappiamo essere ufficialmente quotato a 58 euro al grammo. Ragioniamo su valori opinabili di giocatori: Kalulu ad esempio fu comprato per due cetrioli e un peperone ma poi in campo ha reso molto più di tanti titolarissimi sulla carta. Un ragionamento differente riguarderebbe invece gli illeciti concernenti forme di pagamento “fantasiose”. E comunque è evidente che in assenza di un accordo che certifichi la falsificazione di un valore non si può procedere per illecito».