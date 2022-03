Casini: «Ho fatto presente a Gravina che la Lega Serie A deve restare autonoma»

Al CorSport: «Non mi risulta che ci siano club a rischio per l’indice di liquidità. Fino all’11 marzo ero un grande tifoso della Juve, adesso tifo per la Serie A».

Alessandro Barbano intervista per il Corriere dello Sport il nuovo presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini.

«Mi ha convinto quanto il calcio potrebbe fare, e ancora non fa, per il Paese, non dico ovviamente solo in termini economico-finanziari e di indotto. Ma in quanto risorsa pubblica. È un’opportunità che non voglio perdere».

La domanda, una delle prime, è diretta: il primo che ha pensato a lei è stato De Laurentiis?

«Sono stati in più a chiedermi una disponibilità. Alla fine tutto il gruppo degli undici che mi hanno votato. Li ringrazio di cuore per aver puntato su di me. Ma sia prima, sia dopo l’elezione ho parlato con tutti. Non sono il riferimento di un club o di una maggioranza, ma di tutta la Serie A».

Eppure, gli ricorda Barbano, la sua elezione è stata raccontata come una vittoria dell’asse Lotito-Adl-Commisso.

«Tra gli undici ci sono anche proprietà americane, che sono stato felice di conoscere. La Juventus si è astenuta, ma poi mi ha manifestato supporto e in questi giorni ho scambiato punti di vista con loro. Inter e Milan immaginavano un profilo diverso, me lo hanno detto, ma nulla di personale».

Gravina ha eletto il presidente della Lega Pro, Ghirelli vicepresidente della Figc, non ha aspettato che l’elezione di Casini diventasse effettiva.

«Non ho condiviso i tempi e i modi e l’ho detto. Sarebbe stato meglio attendere l’elezione del presidente della Lega di A e poi votare il secondo vice presidente federale. Mi auguro che non si ripeta per il futuro, nei confronti di qualsiasi componente. Mi renderò comunque utile alla Figc nel comitato di presidenza».

Sulla questione della modifica allo statuto voluta dalla Figc, con l’adozione della maggioranza semplice come criterio di votazione, contro l’immobilismo della Lega.

«I principi informatori non sono norme di dettaglio, che possano vincolare l’autonomia statutaria della Lega in ogni suo profilo. Sugli aspetti economici, un’associazione privata è libera di organizzarsi come ritiene, nel rispetto della legge».

Dice di averlo detto a Gravina.

«La proroga del commissario ad acta Terracciano rischiava di configurare un controllo su aspetti che non riguardano i principi ma altri profili riservati all’autonomia della Lega. L’ho fatto presente e il presidente Gravina, che ringrazio, mi ha rassicurato».

Sull’indice di liquidità:

«La liquidità, come emerso già in Consiglio federale, non può essere un elemento esclusivo, per cui società sane dal punto di vista patrimoniale rischino di essere penalizzate di fronte a una temporanea difficoltà di cassa. Ci attende un mese di lavoro intenso con la Federazione per trovare un punto di equilibrio ragionevole per tutti».

Lazio, Sampdoria e Genoa rischiano l’esclusione dal campionato?

«Non mi risulta. Anche perché non ci sono neanche dati aggiornati e qualunque riferimento a singole società, non verificato, può solo determinare danni di immagine e allarmi ingiustificati».

Casini promette di mettere mano alle riforme, di affrontare il problema delle plusvalenze con i club, di valutare una riforma dei contratti dei calciatori, «ma senza fughe in avanti».

E dice di aver già espresso il suo parere contrario alla richiesta di ristori a fondo perduto.

«L’ho detto in assemblea: la serie A non dovrebbe chiedere ristori a fondo perduto. Occorre partire da modifiche normative per aumentare i ricavi. E poi vanno studiare e proposte misure fiscali, come la deducibilità dell’Irap o forme di tax credit, che potrebbero sì avere un costo per l’erario in una prima fase, ma produrre saldi positivi più avanti».

Sulla litigiosità della Serie A:

«L’agonalità appartiene allo sport e quindi anche alla Lega. Proverò a convogliarla verso gli obiettivi comuni».

Appoggiato dalle proprietà americane è logico che Casini sia sensibile anche alla questione stadi.

«Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto Pnr, può essere un’occasione per riqualificarli. Non possiamo perderla. Lo stadio è una risorsa, non solo in senso sportivo. È anche un’infrastruttura di potenziamento tecnologico ed è un potente luogo di inclusione sociale».

Sulla Superlega:

«La Superlega è stata vissuta come un tema divisivo, quando merita comunque un coinvolgimento di tutte le società. Da un punto di vista puramente personale, vedo le ragioni che hanno portato a immaginarla, in Italia e altri Paesi, ma una riforma di questo tipo non può essere disegnata senza valutare con attenzione tutte le ricadute sull’intero sistema».

Sui playoff:

«Anche i playoff hanno pro e contro. Il rischio è che perda interesse la regular season. Sono proposte che si possono valutare a patto che la Lega abbia un peso decisionale e una posizione condivisa».

Si smarca dalla questione inerente il futuro di Gravina: se l’Italia esce dai Mondiali Gravina rischia?

«Non sono temi che mi interessano».

Infine: dicono che lei sia un grande tifoso della Juve.

«Lo ero fino all’11 marzo 2022. Adesso tifo per la Serie A».