Smalling: «I procuratori? Sono sopravvalutati. Alla fine sono i giocatori a decidere se cambiare squadra»

Al sito della Roma: «Sono necessari, ma il loro ruolo non è poi così fondamentale come si crede. Roma? Città sottovalutata, qui puoi fare qualsiasi cosa»

Il difensore della Roma, Chris Smalling, ha rilasciato un’intervista al sito della Roma, nell’ambito del format Underrated/Overrated. Eccone alcuni stralci:

La Serie A?

“È sottovalutata. Prima di venire in Italia guardavo qualche partita ma non tutte le settimane, perché non era troppo pubblicizzata in Inghilterra, mentre adesso vengono trasmesse tutte le partite. La Serie A sta crescendo in maniera costante“.