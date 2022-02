Perché Anguissa e Koulibaly possono giocare contro l’Inter

È prevista una deroga per le competizioni sportive nazionali che si svolgono in Italia, deroga che non deve essere richiesta al Ministeroo. Come è successo per Kessié e Bennacer

Anguissa e Koulibaly potranno essere regolarmente in campo contro l’Inter il prossimo 12 febbraio (la finale di Coppa d’Africa si giocherà domenica 6 febbraio). Così come Bennacer e Kessié, reduci dalla Coppa d’Africa, saranno a disposizione di Pioli per il derby milanese in programma sabato prossimo alle 18.

Potranno giocare grazie a un accordo, approvato dal ministero della Salute – e di cui si può prendere lettura sul sito ufficiale del Ministero – intitolato proprio “Deroghe per ingressi per competizioni sportive nazionali che si svolgono in Italia”.

Si legge testualmente:

possono beneficiare di questa deroga i partecipanti a competizioni che si svolgono esclusivamente sul territorio italiano e che rispondono a specifiche condizioni individuate dall’articolo 18 del DPCM 2 marzo 2021. Ogni beneficiario dovrà compilare il modulo di localizzazione digitale (denominato Passenger Locator Form) prima dell’ingresso in Italia, non è pertanto necessario richiedere tale deroga al ministero della Salute.