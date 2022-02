Nowitzki: «Il piede sta male, non posso giocare coi miei figli. Forse avrei dovuto smettere prima»

L’ex stella Nba nel podcast con Toni Kroos: «Non posso più calciare con i miei bambini, ci sono giorni in cui ho difficoltà a muovermi. Gioco a tennis ma quasi da fermo»

Dirk Nowitzki leggenda del basket tedesco e stella dell’Nba, dove ha giocato con i Dallas Mavericks, ha seri problemi al piede e alla caviglia. Al punto da non riuscire a calciare quando gioca con i figli. Lo ha confessato nel podcast di Toni Kroos e suo fratello Felix.

“Avrei dovuto evitare di giocare negli ultimi due anni? Forse ora il mio piede starebbe un po’ meglio, potrei calciare con i bambini, non è più possibile”.

La notizia è riportata dalla Faz. Il quotidiano tedesco spiega che Nowitzki ha grossi problemi alla caviglia sinistra che è già stata operata.

“Il mio piede sta davvero male, ci sono giorni in cui non mi muovo affatto bene. Mi chiedo, gli ultimi due anni ne sono valsi davvero la pena? Non abbiamo ottenuto nulla come squadra, questo ogni tanto mi passa per la testa”, ha detto Nowitzki prima di aggiungere che è anche “maledettamente” difficile trovare il momento giusto per smettere.

Ha detto che gioca a tennis un paio di volte a settimana, principalmente in doppio. “È divertente stare in fondo alla linea di fondo e lanciare qualche palla in avanti”, ha detto Nowitzki: “Ma sfortunatamente non riesco più a muovermi molto”.