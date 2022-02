Italiano sulla Coppa Italia: «Sarebbe bello un sorteggio integrale fin dalla prima giornata»

In conferenza stampa: «In campionato siamo in linea con i nostri programmi, siamo felicissimi di essere in quella zona di classifica»

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro l’Atalanta, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha presentato la partita in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

La partita con l’Atalanta può essere quella di riscatto. Contro le grandi si può vincere anche senza Vlahovic?

“Sarà una gara importante, tutti ci tengono a passare il turno. Arriviamo da una brutta sconfitta, ora ci sarà una gara importante e vogliamo fare una bella figura. L’Atalanta è davvero forte, dobbiamo fare una grande partita: la posta in palio è alta”.

Il ko con la Lazio può essere figlio di una mancata concentrazione? La squadra magari già pensava alla Coppa Italia?

“Dopo Torino abbiamo reagito bene, non ti aspetti certe partite. La gara con la Lazio è stata molto diversa, siamo stati molto ingenui ma la partita è stata in equilibrio, anche se la Lazio ha vinto con merito. Abbiamo dimostrato in passato di saper reagire”.

Chi è il rigorista della Fiorentina?

“Abbiamo 2-3 tiratori, chi se la sente batte. Non voglio vedere scenate, ne abbiamo già parlato. Non dobbiamo oltrepassare alcuni limiti e alcune regole che abbiamo in squadra”.

È il momento più delicato della stagione della Fiorentina o è solo un passaggio del campionato?

“Non sono preoccupato, siamo oltre i nostri programmi. Siamo alla pari con le romane, stiamo battagliando con loro e siamo felici. Io sono carico e concentrato per domani, è una gara che dà l’accesso a una semifinale di una competizione importante. Ci sono dei momenti di alti e bassi che possono capitare. Noi abbiamo un programma di costruzione e cambiamento. Dobbiamo migliorare, certo, ma non sono preoccupato. Sono carico e pronto per la gara di domani, come i ragazzi”.

Cosa ne pensa della formula della Coppa Italia?

“Ognuno ha la propria opinione. Adesso non ci sono più le squadre di serie C, sarebbe bello un sorteggio integrale fin dalla prima giornata. Mi piacerebbe vedere questa formula, ma per adesso ci dobbiamo adeguare. Noi siamo stati bravi ad arrivare fin qui, adesso affrontiamo una delle squadre più forti d’Italia”.

In cosa deve migliorare la difesa?

“Nelle ultime partite eravamo riusciti a non subire gol. Nell’ultima partita abbiamo peccato di attenzione, dovevamo essere più svegli. Non abbiamo subito tantissimi gol, siamo nella media. Ci sono delle gare in cui se più fortunato, altre prendi un gol ad ogni tiro. Siamo la prima squadra in Italia a concedere meno tiri in porta, dobbiamo stare molto attenti in quelle poche volte che concediamo e limitare al massimo gli avversari. Pochi tiri, troppi gol subiti: dobbiamo stare attenti”.

Secondo le il clima è un po’ cambiato rispetto alle ultime settimane?

“Questa squadra sta lottando con due squadre superiori ai viola come Roma e Lazio. Personalmente siamo in linea con i nostri programmi, siamo felicissimi di essere in quella zona di classifica. Non dobbiamo perdere l’entusiasmo, noi vogliamo crescere e giocarcela con tutti. Noi l’entusiasmo non l’abbiamo perso, se qualcuno l’ha perso cercheremo di riconquistarlo. Mi dispiace, perché prima della gara con la Lazio sentivo parlare di “squadra rivelazione”, se la partita con la Lazio ha cambiato qualcosa proveremo a riportare tutti dalla nostra parte”

Si può anche cambiare il modulo dopo l’addio di Vlahovic?

“L’idea è quella di non stravolgere le nostre certezze, si può fare a gara in corso, ma in questo momento non c’è la necessità di stravolgere il nostro credo. Perché noi approcciamo sempre bene la gara ed è successo poche volte di subire l’avversario. Poi ovviamente devo sfruttare tutte le armi che ho a disposizione. In questo momento continuiamo così, continuando a perfezionare i nostri meccanismi”.